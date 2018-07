'Mooi & Meedogenloos'-acteurs bedanken Belgische fans voor hun steun KDL

03 juli 2018

13u02 0 TV Het nieuws dat de soap 'Mooi & Meedogenloos' op zijn einde zou kunnen lopen in Vlaanderen omdat geen enkele zender interesse heeft om de langlopende reeks over de familie Forrester nog uit te zenden, sloeg vorige week in als een bom bij de vele fans. Ze hopen dat zeker één zender zich nog bedenkt en 'Mooi & Meedogenloos' zo toch verder uitgezonden kan worden.

Benito en Joke van de fanpage van 'Mooi & Meedogenloos' op Facebook roepen de fans op om Belgische zenders aan te schrijven met de vraag om de soap toch uit te blijven zenden. Toen de cast van 'Mooi & Meedogenloos' het initiatief te horen kreeg, lieten ze meteen weten hoe fijn ze het vonden. Enkele acteurs deelden een foto met een hartje in Belgische kleuren waarmee ze de fans willen bedanken voor hun steun.

Acteur Thorsten Kaye speelt sinds eind 2013 de rol van Ridge Forrester.

Don Diamont, beter bekend als Bill Spencer Jr.

Sinds 2010 speelt Scott Clifton de rol van Liam Spencer.

Jacqueline MacInnes Wood, beter bekend als Steffy Forrester.

Acteur Darin Brooks, die de rol van Wyatt Spencer speelt, deelde zelfs een video.

Actrice Annika Noelle-Hope kruipt in de huid van Hope Logan, maar ze is nog niet te zien in de uitzendingen die nu op de Belgische televisie te zien zijn.