‘Mooi en Meedogenloos’-kijkers zijn in alle staten: wordt Brooke na al die jaren uit de soap gekegeld?

05 februari 2020

10u00

Bron: Soaps 0 TV Paniek bij de trouwe kijkers van ‘The Bold and the Beautiful’, bij ons uitgezonden als ‘Mooi en Meedogenloos’. Nu er steeds meer aanwijzingen zijn dat de toekomst van Brooke Logan Forrester - gespeeld door Katherine Kelly Lang (58) - onzeker is, vrezen fans dat het geliefde personage de reeks zal moeten verlaten. Een harde dobber voor de kijkers, gezien de verhaallijn rond Brooke al sinds de start van de soap in 1987 één van de meest prominente is.

OPGELET. Dit artikel kan spoilers bevatten!

Er zijn volgens de ongeruste kijkers signalen genoeg die zouden wijzen op het vertrek van personage Brooke. Zo blijkt uit een gelekte verhaallijn - die de gespecialiseerde website She Knows Soaps in handen kreeg - dat personage Thomas Forrester (Matthew Atkinson) van plan is om weldra het heft in eigen handen te nemen. Thomas heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij in oorlog verkeert met Brooke, de vrouw van zijn vader, en dat hij haar het liefst uit beeld wil laten verdwijnen. Maar hoewel Thomas al met allerlei plannen op de proppen kwam om Brooke te verwoesten, heeft geen enkele valstrik tot nu toe gewerkt. Daar zou volgens de gelekte scripts alsnog verandering in komen: Forrester zou personage Quinn (Rena Sofer) benaderen met een voorstel dat moet leiden tot de uitschakeling van Brooke. Maar of ze ook zullen slagen in die opzet, zullen de toekomstige uitzendingen moeten uitwijzen.

En er is nóg een teken aan de wand. De actrice lijkt zich steeds meer te focussen op andere zakelijke bezigheden, naast de soap. Zo opende ze eerder deze week de deuren van Benheart, haar eigen winkel met lederwaren. “Dit is mijn eerste fysieke winkel, die Italiaanse lederwaren naar het hart van Beverly Hills brengt”, zei ze bij de opening. “Ik ben uitgeput, maar het was geweldig. Als je zo lang over iets hebt nagedacht en gepraat, dan is het een beetje vreemd om het uiteindelijk realiteit te zien worden!”

Verontruste commentaren

Hoe dan ook vrezen de kijkers het ergste. Op de sociale media van ‘The Bold and the Beautiful’ regent het inmiddels verontruste commentaren. “Dus, volgens de geruchten gaat er iemand dood. Mijn voorspelling is dat het Brooke of Hope zal worden. Waarom? Omdat er nu al maanden wordt gezegd dat de actrice die Brooke speelt zal vertrekken. Wat als dit haar uitweg wordt?”, schrijft iemand. Of ook: “Ik wil helemaal niet dat Brooke verdwijnt, de show zou nooit meer hetzelfde zijn” en “Als Quinn denkt dat ze Brooke iets kan maken... Ik hoop dat zij sterft in 2020 en niet Brooke.”

Toch zouden verschillende kijkers ook tevreden zijn met het vertrek van het personage. “Zo blij om te zien dat er eindelijk nieuwe en andere acteurs aan bod komen. Brooke is vermoeiend en vervelend. Tijd om haar naar een psychiatrische instelling te sturen en actrice Katherine Kelly Lang een zéér lange vakantie te geven”, deelt iemand. Een andere kijker stelt: “Brooke moet de show verlaten. Ze is een heks. Ze heeft letterlijk met iedereen de lakens gedeeld en draait al te lang mee.” En nog iemand anders zegt: “De makers hebben Brooke, na meer dan 30 jaar als mijn favoriete personages aller tijden, bijna onbereikbaar gemaakt. Ondanks haar vele fouten uit het verleden, voelde je altijd sympathie voor haar en vergaf je haar omdat ze een speciale charme had. Waarom hebben ze die kwaliteiten van haar afgenomen? Nu is ze gewoon zuur, boos, veroordelend en neerbuigend. Breng de oude Brooke terug of laat die nieuwe zo snel mogelijk verdwijnen.”

Vlaamse kijkers

Eclips TV, de zender waarop de avonturen van de familie Forrester en co. nu bij ons worden uitgezonden, hebben hun contract trouwens verlengd. De Vlaamse kijkers zitten veilig tot het einde van 2021 omdat we afleveringen te zien krijgen die al meer dan een halfjaar eerder verschenen in Amerika. Door de contractverlenging bereiken ook de Vlaamse kijkers dit jaar de mijlpaal van 8.000 afleveringen. Maar dat heeft ook nadelen: omdat de reeks in Amerika zelden tot nooit onderbroken wordt, kunnen wij hen nooit inhalen.