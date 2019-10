‘Mooi en Meedogenloos’-kijkers opgelucht: soap blijft zeker tot december 2021 op Vlaamse tv TDS

23 oktober 2019

07u04

De kijkers van ' The Bold and the Beautiful' - bij ons uitgezonden als 'Mooi en Meedogenloos' - kunnen opgelucht ademhalen. Tot en met december 2021 blijft de populaire soap al zeker op de Vlaamse tv te bekijken. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Eclips TV, de zender waarop de avonturen van de familie Forrester en co. nu worden uitgezonden, hebben hun contract verlengd. De Vlaamse kijkers zitten veilig tot het einde van 2021 omdat we afleveringen te zien krijgen die al meer dan een halfjaar eerder verschenen in Amerika. Maar omdat de reeks daar nooit onderbroken wordt, kunnen wij hen nooit inhalen. Gezien het contract voor de soap in de VS al zeker tot juni 2020 loopt, zijn ook de kijkers hier dus nog wel even zoet. Door de contractverlenging bereiken ook de Vlaamse kijkers volgend jaar de mijlpaal van 8.000 afleveringen.