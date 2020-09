‘Monster’ Tommelein teleurgesteld na vertrek uit ‘The Masked Singer’: “Ik zit toch met een onvoldaan gevoel”

TV

Eén achtste van het ‘grootste geheim van Vlaanderen’ is opgehelderd: Monster werd vanavond naar huis gestuurd in ‘ The Masked Singer ’. Wij spraken de man achter het masker na de show. “Zelfs mijn kinderen wisten niet dat ik meedeed”, klinkt het, ook al moest hij geen geheimhoudingscontract ondertekenen. “Eén keer heb ik me bijna verraden.”