"Moet Frank nu echt zoveel smakken tijdens het eten?": de gekke vragen die ‘Thuis’-kijkers zich stellen

22 mei 2018

06u00 0 TV Frank Bomans, die in een colère de foto van 'ons moe' uit de mobilhome kieperde, leverde de VRT een klacht van een kijker op. Geen alleenstaand geval, want de makers van ‘Thuis’ krijgen er jaarlijks zo’n 75. "Maar gelukkig ontvangen we ook veel leuke suggesties én felicitaties." Dag Allemaal voelt de producer aan de tand.

Hoe betrokken de VRT-kijker is bij z’n favoriete programma’s, blijkt uit het hoge aantal brieven en e-mails die de zender elk jaar ontvangt. Vorig jaar waren dat liefst 26.000 stuks, waarvan 750 specifiek over ‘Thuis’.

"Het merendeel daarvan zijn puur praktische vragen over de herkomst van wat er in de reeks te zien is", zegt ‘Thuis’-producer Hans Roggen. "Zo krijg ik veel vragen over de herkomst van het behangpapier in de living van Sam en Tim. Ook het bedrukte canvas ‘De hangbrug’ dat vroeger centraal in de woonkamer van Tom en Judith hing, was lange tijd een topper en erg gewild."

Wat interesseert mensen nog zoal?

