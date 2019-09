‘Mo Rubentje toch’ uit Het Gezin doet maandag rij-examen na crash met papa Johan: “Heel de voorkant naar de kloten” Fien Tondeleir

13 september 2019

18 is zijn zoon al, maar Johan Degroote noemt hem vastberaden 'Rubentje' - zelfs als hij crasht tijdens zijn eerste rijles. 'Het Gezin' op Eén vuurt een opmerkelijk duo af op zijn publiek: een ambitieuze slager uit Diksmuide die in Molenbeek woont en een "slordigaard met flink stel hersenen", lid van de allernieuwste boysband BOBBY.

Herinnert u zich Jozef nog uit 'Het leven zoals het is: autorijschool'? De jongeman bracht hilarische tv tot in de living toen zijn vader hem leerde rijden. Elke frats achter het stuur werd onthaald met dezelfde woorden: 'Jozef toch!' 17 jaar later is de nieuwe Jozef opgestaan - hij heet Ruben Degroote, is 18 en komt uit Molenbeek. Vlaanderen dook vorige week, in de eerste aflevering van het Eén-programma 'Het Gezin', samen met hem de auto in - een nieuwe Smart - voor zijn allereerste rijles. Op de passagierszetel: papa Johan (51), wiens hartslag een eerste keer in de rooie ging toen zijn 'Rubentje' nogal bruusk een bocht nam. En dan was hij nog niet tegen het betonblok gereden. Terwijl Johan normaal een spraakwaterval is, kon hij op dat moment maar één ding uitbrengen: 'Mo Rubentje, toch' en hij wroette in de haren. Het videofragment gaat al een goeie week mee en telt intussen meer dan 1 miljoen views. Omdat de scène voor veel ouders zo herkenbaar is, maar evengoed om wat daarna gebeurde: papa werd niet kwaad of vlamde niet naar huis, maar gaf zijn zoon een knuffel en liet hem nog een halfuurtje voortrijden.

Hele voorkant weg

De opnames zijn een jaar achter de rug en het is allemaal in orde gekomen: 'Rubentje' volgde wijselijk nog enkele uren rijles en legt maandag zijn praktisch rij-examen af. Wel niet met het rode autootje - dat staat intussen te koop. "Heel de voorkant was om zeep", zegt Johan. "Dat accident was eigenlijk mijn fout. Ik vond dat het gedaan moest zijn Ruben overal naartoe te voeren. Ik heb ook mijn twee dochters, Céline (21) en Jolien (20), leren rijden. Met Ruben wilde ik wat rapper gaan, maar die wist blijkbaar zelfs niet naar welke kant hij zijn stuur moest draaien."

Ruben en zijn papa zijn het olijkste duo in 'Het Gezin'. De twee met wie je hartelijk lacht als ze tegen elkaar bezig zijn of als ze mama Ria (51) een loer draaien. Johan noemt zijn zoon 'loser' en 'koekerond', Ruben zijn papa 'een dikzak'. "Dat mag hij zeggen. Het doet me eraan herinneren dat ik op mijn eten moet letten", aldus Johan, die samen met zijn vrouw al 27 jaar een slagerij runt in hartje Molenbeek en boven de zaak woont. "Het productiehuis zocht een gezin waarin iets te gebeuren stond - een kindje op komst of zo. Ik schreef één zinnetje: 'Niks, niks, niks, wij zijn gewoon een West-Vlaams slagerskoppel uit... Molenbeek.' Dat was de trigger, denk ik." Doel was om Molenbeek van z'n mooie kant te tonen. "Als hier een moord gebeurt, staan er plots 30 journalisten. Maar dankzij de dronebeelden zie je ook hoe groen het hier is."

Zingen bij Studio 100

Maar hij dacht bij de inschrijving ook aan zijn jongste kind. Ruben zette dit jaar zijn eerste grote stap in de showbizz als één van de vijf jongens van boysband BOBBY, een creatie van Miguel Wiels, Peter Van de Veire en Niels Destadsbader. Op 6 september kwam hun eerste liedje uit en de promo ervan is volop bezig. "Mijn zussen en ik speelden op familiefeesten het Junior Eurovisiesongfestival na. Ik wist toen al dat ik daarin verder wilde", zegt Ruben, die zich in 2013 ook zelf inschreef. Later deed hij nog mee aan de Kadanza-musical en speelde hij in de Ketnet-reeks '4eVeR'.

Zware feesten

Net zoals zijn papa hem leerde rijden, kreeg Ruben het muzikale duwtje misschien wel van zijn vader. "Ik wilde niet dat mijn kinderen Brusselse straatlopers werden. Daarom werden ze verplicht een jaar muziekschool te volgen. Toen Ruben vier was, deed hij zingen bij Studio 100 en als kind stond hij op tafel te dansen." Ruben lacht: "Van papa geleerd. Als hij danst, moet iedereen plaatsmaken. Allez, 'dansen': hij springt van hier naar daar." Volgens de twee is het productieteam nog braaf geweest door niet alles uit te zenden. "Er zijn nog zware feestjes geweest. Beenhouwers onder elkaar..." (knipoogt)

Naast BOBBY, af en toe meehelpen in de slagerij en toneelschool, start Ruben binnen twee weken ook nog met psychologie aan de VUB. "Een pittig parcours, maar dat is ook nodig, want mij krijg je niet in een bureau. Zelfs niet voor één dag."