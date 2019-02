‘Misdaaddokters’ over aanslagen 22 maart: “Het meest gefragmenteerde lichaam is van de dader” Charlotte De Backer

20 februari 2019

14u37

Bron: VRT 1 TV Opmerkelijke passage in ‘Misdaaddokters’ vanavond. Gilles De Coster praat in het programma met zeven wetsdokters en zes gerechtspsychiaters die tijdens de lijkschouwing proberen te achterhalen hoe de slachtoffers precies om het leven kwamen. Als forensisch expert onderzoeken ze lichaam en geest.

In de derde aflevering getuigen de wetsdokters over grootschalige dramatische momenten, zoals de aanslagen in Zaventem en Maalbeek. De momenten waarop hun job een missie wordt. Ze onderzochten slachtoffers maar ook de daders en ze beleefden de gebeurtenissen van heel dichtbij. Dat ze ook de daders onder handen krijgen, is een dubbel gevoel, zo blijkt.

“Je begint eigenlijk met het idee: dat zijn hier allemaal slachtoffers, maar daartussen liggen ook lichaamsdelen van de dader, van de verantwoordelijke die dat onmenselijk leed allemaal heeft veroorzaakt. Dat is wel even dubbel”, vertelt dokter De Boosere. “Dat is wel even dubbel.” Dingeman Rijken vertelt aan De Coster dat je als wetsdokter niet meteen weet wat het lichaam van de dader is. “Maar je weet wel dat het lichaam dat het meest gefragmenteerd is, dan de dader zou moeten zijn. Of toch iemand die heel dicht bij de bom stond.”

Alle experts vertellen dat ze de daders op dat moment niet echt anders bekijken dan de andere slachtoffers. “Op dat moment is hij hetzelfde als iemand anders”, vertelt wetsdokter Joke Wuestenbergs. Ook Rijken beaamt dat: “Ik heb samen met Wim Van de Voorde de autopsies gedaan op die daders. En ik heb die hersenen vastgehad, of restanten dan toch. En dat is het enige moment waarop ik dacht: hier zaten extremistische ideeën in. Dit brein heeft iets bekokstoofd, iets bedacht. Daar was ik me toen wel heel bewust van.”

‘Misdaaddokters’ loopt zes weken lang op Canvas. Vanavond start de derde aflevering om 21.15 uur.