"Mijn vrouw zal weer fier kunnen zijn op me, hierboven": zo reageert dakloze Dirk wanneer hij 10.000 euro krijgt van Axel Daeseleire sam

Vanaf overmorgen probeert Axel Daeseleire het leven van vijf daklozen weer op de rails te krijgen in Project Axel. Hij biedt hen persoonlijke hulp, brengt hen in contact met hulpverleners en geeft hen een bankkaart die gekoppeld is aan een rekening met 10.000 euro op. Dakloze Dirk reageert erg emotioneel wanneer hij het aanbod hoort.

