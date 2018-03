"Mijn neus is nog wat gevoelig": Marie Verhulst en Kamal Kharmach winnen eerste 'Boxing Stars' SD

29 maart 2018

22u00

Bron: Kameraki 4

Marie Verhulst (22) en Kamal Kharmach (26) zijn de grote winnaars in de eerste aflevering van 'Boxing Stars'. "Mijn match was heftig. Ik was heel erg bang van Natalia (37) in het begin", vertelt Verhulst. "Gelukkig ben ik er goed uitgekomen. Enkel mijn neus is wat gevoelig." Kharmach nam het op tegen Erik Goossens (50). "De mensen hebben mij een beetje onderschat denk ik", vertelt hij. "Ik was ontzettend gefocust, ondanks het feit dat ik bang was voor spetterpoep."