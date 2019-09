“Mijn mama verliezen, dat kan ik niet aan”: Christoff bekent grootste angst tijdens bedgeheimen TDS

12 september 2019

22u56

Bron: VIER 2 TV Christoff (43) legde donderdag zijn ziel bloot in het bed van James Cooke. Tijdens de bedgeheimen van ‘Gert Late Night’ vertelde de Vlaamse zanger openhartig over zijn ouders, zijn carrière en zijn coming-out. Daarnaast deed de zanger ook een wel érg opmerkelijke onthulling.

Voor wie er nog aan zou twijfelen: Christoff werkt keihard aan zijn zangcarrière. “Denk je soms nooit een keer: ben ik wel genoeg aan het genieten?”, vraagt James zich af. Waarop de zanger zegt: “Dat heb ik nu wel gehad met mijn hartoperatie. Dat heeft een klik in mijn hoofd gemaakt. Dat was echt moeilijk voor mij. Je moet mee. Die bal is aan het rollen en stel dat dat morgen stopt, dat zou voor mij echt een superzwart gat zijn. Dat zou een grote financiële kater worden.”

Het is voor Christoff dus belangrijk dat zijn agenda altijd vol staat. “Ja. Ik heb zo’n schrik, gewoon dat ze mij zouden vergeten”, zegt hij. “Begin eens met zo’n kop te solliciteren. Ik heb geen diploma. Ik kan ook niets anders, hé. Zie je die baas al zeggen: kom je schlageren?” Hij heeft intussen al een lange weg afgelegd al zanger. “Ze hebben mij allemaal uitgelachen. Daardoor werd ik ook weggepest op school. Onze charmezanger, zo van: is dat een ziekte of wat? Hé hallo, ik ben gewoon zanger!”

Grootste angst

Tijdens het gesprek komt ook zijn grootste angst aan bod. “Mijn mama verliezen”, klinkt het. “Ik hoop echt dat ik voor mijn ouders moet gaan. Dat kan ik niet aan.” Christoff heeft zich trouwens nooit schuldig gevoeld dat hij zijn ouders geen kleinkinderen kon schenken. Een keuze waar hij nog altijd achter blijft staan. “Sorry, niet met mij. Dat kan ik niet. Ik kan dat ook niet opbrengen. Niet met die carrière.”

Christoff was 15 of 16 jaar oud toen hij wist dat hij op mannen viel. “Mama zei zo: val jij misschien op jongens? En ik zo: ja. Ik hoorde papa echt roepen, ik dacht: oh nee, dat komt hier niet goed. Mijn mama zei: geef hem even tijd.” Opvallend genoeg had de zanger ook al snel een oogje op iemand uit Showbizzland: “Ik was zot van Yves Segers. Die klik is er gekomen bij ‘Tien Om Te Zien’. We zijn aan de praat geraakt, en hij heeft mij toen thuis afgezet. Ik weet dat nog, het was heel mistig. Ik zei: sorry, maar jij kunt nu echt niet meer naar huis rijden. Dat gaat niet. Maar ik woonde thuis, hé. Dus ik zei: weet je wat? Ik leg gewoon een matras naast mijn bed. Blijf hier slapen en vertrek morgenvroeg.”

De twee bleven echter niet braaf naast mekaar liggen. “Ja, we hebben wel gekust en zo. Maar het ding was: ik was net uit de kast en ik wilde nog zoveel ontdekken. Mocht dat later gebeurd zijn, was dat echt wel iets geworden.”

