‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’ gaat in sneltrein richting finale MC

01 september 2020

06u41 0 TV Na een wel erg lange opgelegde onderbreking vanwege de corona-pandemie, gaat het avontuur van de acht finalisten van ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’ nu echt van start. Vanwege de wedstrijd van de Rode Duivels in de Nations League tegen IJsland, start het fonkelnieuwe ’Snackmasters’ pas op dinsdag 18 september. En dus mogen de finalisten van ‘MKMR’ uitzonderlijk vanavond opdraven. Vanaf volgende week zijn ze enkel op donderdagavond te volgen.



In het tweede deel van deze kookmarathon openen de vier overblijvende hobbykokduo’s elk een eigen pop-up restaurant op een niet-alledaagse locatie en koken er voor het eerst voor een aantal restaurantgasten. De inzet is groot want de winnaar gaat naar huis met een geldprijs van 50.000 euro.

Alvorens de vier duo’s hun pop-up restaurant mogen openen, krijgen ze nog bezoek bij hen thuis van sterrenchefs Sergio Herman en Marcelo Ballardin. Zij worden geflankeerd door Piet Huysentruyt, Sofie Dumont, Loïc Van Impe en Anne-Sophie Breysem en proeven in primeur het menu dat de duo’s van plan zijn te serveren in hun tijdelijk restaurant. Er zijn nog geen punten te verdienen maar dat maakt de bezoeken er niet minder belangrijk om. De jury kan nu immers inschatten wie er volledig klaar is en bij wie nog bijsturing nodig is.

Het eerste bezoek is aan papa Pino en dochter Claudia in Genk. Om te vermijden dat een Pinokkio-beeldje per ongeluk opnieuw in de potten zou vallen, heeft Pino vandaag zijn voorzorgen genomen en Pinokkio in een kooi op tafel geplaatst. Voor hun menu gaan ze naar Sicilië en Sardinië met sommige gerechten die de jury niet kent.

Dan zie je ze alle zes zo kijken, ik weet niet hoe verbaasd over welke gerechten ze geserveerd zullen krijgen. Het is een risico, maar dat risico wil ik wel nemen”, aldus een strijdvaardige Claudia. En dat loont want “You made Italy proud” is het verdict van Marcelo na het voorgerecht van ravioli. Blijft de vraag of het vervolg van het menu ook zo in de smaak valt…

Van Limburg gaat het gezelschap vervolgens naar de kust, waar boezemvriendinnen Mira en Anne-Sophie de spanning vanaf de eerste minuut voelen. “Sergio was nog maar net binnen en maakte al duidelijk dat de jury torenhoge verwachtingen heeft van ons”, aldus Mira. Eerder behaalden de dames met hun menu 92/100, een monsterscore. Voor hun hoofdgerecht met vis kregen ze zelfs tweemaal 10/10.

Een gepimpte versie van de klassieke tomaat-mozzarella als voorgerecht opdienen aan sterrenchefs is een groot risico maar de vriendinnen gaan het niet uit de weg. Voor het hoofdgerecht beslissen de meisjes om uit hun comfortzone te stappen en een vleesgerecht te serveren. Maar valt dat wel in goede aarde bij de jury…? En ook de aanhoudende stress bij Anne-Sophie zorgt voor de nodige spanningen in de keuken.

‘Mijn Keuken Mijn Restaurant', VTM, om 20.35 u.