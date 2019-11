Exclusief voor abonnees “Mijn excuses aan alle afvallers die ik ooit heb lastiggevallen”: Thomas Huyghe weet nu zélf hoe zwaar ‘De Slimste Mens’ is Redactie

13 november 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Ooit was hij de man die in filmpjes op de VIER-website de afvallers van ‘De Slimste Mens’ jende, maar nu staat Thomas Huyghe (28) zelf in de vuurlinie. En dat doet de plaagzieke vliegende reporter van Woestijnvis met ambitie. “Ik moet wel, er rust veel druk van m’n familie op m’n frêle schouders”, zegt hij deze week in Dag Allemaal.

Voor ‘De Ideale Wereld’, ‘Vrede op Aarde’ en ‘’t Is Gebeurd’ gooit ­Thomas Huyghe geregeld z’n jongensachtige charme in de strijd om de meest gênante vragen te stellen tijdens z’n gesmaakte interviews. Of hij nu een Rode Duivel voor z’n microfoon krijgt, of een onbekende passant het vuur aan de schenen legt op straat, telkens opnieuw komt Thomas ermee weg. “Dankzij m’n jeugdige uiterlijk”, zo legt hij uit in Dag Allemaal. “Veel mensen denken dat ik een student ben die bezig is met één of ander schoolwerk. Dat helpt.”

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu