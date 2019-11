“Mijn excuses aan alle afvallers die ik ooit heb lastiggevallen”: Thomas Huyghe weet nu zélf hoe zwaar ‘De Slimste Mens’ is Redactie

13 november 2019

14u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Ooit was hij de man die in filmpjes op de VIER-website de afvallers van ‘De Slimste Mens’ jende, maar nu staat Thomas Huyghe (28) zelf in de vuurlinie. En dat doet de plaagzieke vliegende reporter van Woestijnvis met ambitie. “Ik moet wel, er rust veel druk van m’n familie op m’n frêle schouders”, zegt hij deze week in Dag Allemaal.

Voor ‘De Ideale Wereld’, ‘Vrede op Aarde’ en ‘’t Is Gebeurd’ gooit ­Thomas Huyghe geregeld z’n jongensachtige charme in de strijd om de meest gênante vragen te stellen tijdens z’n gesmaakte interviews. Of hij nu een Rode Duivel voor z’n microfoon krijgt, of een onbekende passant het vuur aan de schenen legt op straat, telkens opnieuw komt Thomas ermee weg. “Dankzij m’n jeugdige uiterlijk”, zo legt hij uit in Dag Allemaal. “Veel mensen denken dat ik een student ben die bezig is met één of ander schoolwerk. Dat helpt.”

En enige schaamte is jou vreemd, wanneer je iemand subtiel op de rooster legt, of je dommer voordoet dan je bent?

Daar heb ik weinig last van tijdens het draaien. Natuurlijk levert mijn aanpak af en toe pijnlijke situaties op. Maar als het voor de camera gebeurt, vind ik dat net goed, want dat is goeie televisie. Veel vervelender vind ik het wanneer iemand gewoon weigert om door mij geïnterviewd te worden. Zoals Philippe Gilbert tijdens het WK wielrennen.

Je was ooit te gast bij Simon Mignolet, toen die nog wekelijks op de bank zat bij Liverpool en niet z’n beste tijd beleefde. Het was opmerkelijk om te zien hoe ver hij jou liet gaan.

Da’s dan ook een geweldig sympathieke gast. Ik merkte al snel dat ik me niet moest inhouden met m’n steken. Dat geldt ook voor Yves Lampaert en Oliver Naesen.

Jouw deelname aan ‘De Slimste Mens’ nu, is daar een lange smeekbede van Erik Van Looy aan vooraf gegaan?

Ik heb vrijwel meteen ‘ja’ ­gezegd, maar ik voelde me niet verplicht omdat ik bij Woestijnvis werk, hoor. Maar Erik heeft met zijn ‘’t Is Gebeurd’ wel een naam gegeven aan m’n eigen programma op VIER, dus dit was het minste wat ik voor hem terug kon doen. (lacht)

Volgde na die ‘ja’ van jou een intense voorbereidingsperiode?

Ik heb me zo goed als niet voorbereid eigenlijk. Ik heb wel één en ander opgezocht over ‘Eurosong’, omdat ik daar werkelijk niets van weet. Maar verder? Ik moest op de redactie van ‘De Ideale Wereld’ de actualiteit sowieso opvolgen, en nu met ‘Vrede Op Aarde’, het eindejaarsprogramma van Sven De Leijer, is dat niet anders.

Ook een programma als ­‘Temptation Island’ heeft geen geheimen voor jou?

Oei nee, de datingprogramma’s behoren ook tot m’n blinde vlek. Ik ben daar lang fier op geweest, maar nu gaat me dat misschien wel parten spelen. Ik heb geen televisie thuis, dus ook pakweg Andy Peelman was me tot voor kort vreemd.

Voel je ook enige druk op jouw schouders nu, of neem je het allemaal vrij luchtig op?

Mijn enige angst is om echt eens af te gaan bij een vraag, en iets heel stoms te zeggen. Mijn ouders en oma verwachten er eerlijk gezegd ook wel veel van. Ik zou hen niet graag teleurstellen. De hoop van de familie rust op mijn frêle schouders. (lacht)

Wat jou eventueel wel kan helpen, is dat je perfect weet hoe de sfeer is op de ‘Slimste Mens’-set. Je hebt een tijdlang voor de VIER-website de interviews met de kandidaten gedaan, achter de schermen.

Klopt. En ik deed toen eigenlijk altijd vrij lacherig, bijna plagerig zelfs, tegen de afvallers. Nu ik zelf op die stoel zit... zou ik me toch graag verontschuldigen bij alle mensen die ik toen heb lastiggevallen. Als ik door mezelf zou worden geïnterviewd, het zou zomaar met klappen ­kunnen eindigen. (lacht)

Je zegt daar zoiets, ben je ooit zelf op de vlucht moeten gaan tijdens jouw straatinterviews?

Nee, ik merk het gelukkig vrij snel wanneer iemand er geen zin in heeft. En bij een bekende mens heb ik het geluk dat die altijd wel aan zijn of haar imago moet denken, en zich dus wat inhoudt. Ook wanneer ik de stomste vraag ooit stel.

Je gewezen ‘Ideale Wereld’-­collega Sarah Vandeursen bekende recent dat ze moeilijk kon aarden in dat door mannen gedomineerde humorprogramma. Schrok je daarvan?

Goh, schrikken... Laten we zeggen dat ik Sarah begrijp als ze zegt dat het voor haar ­moeilijk was om in ‘De Ideale Wereld’ haar stem door te ­drukken.