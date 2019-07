'Met vier in bed' vliegt naar Spanje deze week Redactie

01 juli 2019

Het zomerse VTM-programma 'Met vier in bed' trekt deze week naar Spanje. Aan de voet van het nationaal park Sierra de Mariola ligt Casa Jetizo, de B&B van Vlamingen Elly en Erik. Het koppel leerde elkaar zo'n tien jaar geleden kennen. Elly baatte toen een eetcafé in Lanaken uit, Erik was buschauffeur. "Bussen worden altijd gedoopt. Dat gebeurt steeds in een plaatselijk café. Eén van die zaken was van Elly", vertelt Erik. Toen Elly op haar 50ste borstkanker kreeg, besloot het koppel volop van het leven te genieten. Na de behandeling trokken ze naar Zuid-Spanje om er Casa Jetizo, genoemd naar hun drie kinderen Jessica, Tim en Zoë, te starten.

'Met vier in bed’, om 21.40 uur op VTM.