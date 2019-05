‘Met Vier in Bed’ maakt de bedden op voor tiende seizoen MVO

28 mei 2019

18u05 1 TV Vanaf maandag 10 juni maakt ‘Met Vier in Bed’ het mooie weer bij VTM. Het programma, dat ondertussen al een inkijk gaf in maar liefst 400 B&B’s, is met zijn 10de seizoen intussen een vaste afspraak tijdens de zomermaanden.

Dit jaar openen 28 gloednieuwe logeeradressen hun deuren voor ‘Met Vier in Bed’, dat er in juni en juli elke week van maandag t.e.m. donderdag is, uitgezonderd de eerste week op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. Het programma reist het hele land rond, met stops in zowel kleine, charmante dorpjes als toeristische trekpleisters zoals Antwerpen. En ook over de landsgrenzen heen zoekt ‘Met Vier in Bed’ de Vlaamse gastvrijheid op. Want ook onder de Spaanse en Portugese zon verwelkomen enkele B&B-uitbaters hun collega’s.

Dat de variatie aan overnachtingsplekken wederom indrukwekkend is, bewijzen onder andere een avontuurlijke boomhut, waar olielampen en een houtkachel voor gezelligheid zorgen, een luxueuze woonboot, een sprookjes-B&B met prinselijke kamers, een authentiek Oostenrijks ‘gasthof’, en enkele historische, gerenoveerde panden tijdens de erfgoedweek.

De formule van het programma blijft overeind: vier duo’s – soms ook een enkele uitbater – verblijven een dag en een nacht in elkaars logement. Na afloop evalueren ze met een vakkundig oog de kamer, het ontbijt, de hygiëne, de activiteit en de gastvrijheid. Hun appreciatie in de verschillende categorieën vertalen ze in een aantal bedjes. Het adres dat op het einde van de week het meeste bedjes heeft verzameld, wordt uitgeroepen tot weekwinnaar en mag de Met Vier in Bed-trofee in ontvangst nemen.

Voor het 10de seizoen van ‘Met Vier in Bed’ geeft radiozender Joe bovendien elke week één overnachting weg in één van de logeeradressen die je die week op antenne zag. Winnen kan door elke vrijdag tussen 16u en 19u te luisteren naar Raf en Rani.