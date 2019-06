‘Meredith Grey’ doet boekje open over ‘Grey's Anatomy’ TDS

06 juni 2019

11u39

Bron: Variety 0 TV Actrice Ellen Pompeo (49) maakt zich op om voor het 16de seizoen op rij in de huid te kruipen van Meredith Grey, het hoofdpersonage van de uiterst succesvolle reeks ‘Grey’s Anatomy’. Ook volgend jaar zal ze de rol vertolken, want de actrice tekende meteen een contract voor vijf jaar. “Maar eigenlijk wilde ik al lang stoppen met de reeks”, zegt Pompeo openhartig in Variety. En het is niet de enige straffe onthulling die de actrice in het tijdschrift doet.

“Er zijn veel momenten gepasseerd waarop ik wou stoppen”, aldus Pompeo. “En het grappige is: ik wilde altijd stoppen in de jaren dat het niet kon. De eerste 10 jaar van de reeks hadden we serieuze culturele problemen, slecht gedrag, een zeer giftige werkomgeving. Maar toen ik kinderen kreeg, draaide het niet langer rond mij. Ik moet mijn gezin kunnen onderhouden.”

“Als veertiger, waar ga ik ooit zo veel geld verdienen? Ik moet voor mijn kinderen zorgen”, gaat ze verder. “Maar na seizoen 10 waren er heel veel verschuivingen, voor en achter de camera. Het werd mijn doel om gelukkig en trots te zijn op mijn werk, omdat we al zoveel miserie hadden doorstaan in die 10 jaar van de show. Ik dacht alleen maar: het kan niet zó geweldig zijn voor de kijkers en toch zó vreselijk achter de schermen.”

Het vertrek van haar tv-wederhelft Dr. Derek Shepherd a.k.a. McDreamy wist haar toch aan boord te houden. “We besloten het einde te herschrijven. Daardoor bleef ik”, zegt ze. “Patrick Dempsey besloot te vertrekken in seizoen 11, waarna onze bazen ervan overtuigd waren dat de serie niet verder kon zonder de mannelijke hoofdrol. En dus werd het mijn doel om het tegendeel te bewijzen. Ik had een missie.”

(lees verder onder de foto)

Dubbele betaald

Ook zegt Ellen in het blad dat haar tegenspeler meer dan het dubbele verdiende dan zij. “Ik had het niet eens door tot we begonnen aan seizoen drie.” De actrice deed een poging om een kleine 5.000 dollar meer te krijgen dan Patrick Dempsey “uit principe”, maar dat werd niet geaccepteerd door de productie. “Ze wilden het gewoon niet geven. Terwijl ik zo zou kunnen wegwandelen. Het is mijn show, ik zou het meest betaald moeten krijgen. Ik denk dat ik voelde wat veel actrices voelden: waarom zou ik weggaan om een man? Maar aan de andere kant wil ik me ook niet weg laten sturen door een man.”

Recordbedrag

Vorig jaar werd bekendgemaakt dat de actrice een nieuw contract had getekend om meerdere nieuwe seizoenen van ‘Grey’s Anatomy’ af te werken. Volgens het contract zal ze de komende vijf jaar zo’n 18 miljoen euro per jaar verdienen. Dat was een recordbedrag voor een vrouwelijke tv-actrice. Makkelijke inkomsten, zo vindt Pompeo. “Ik word totaal niet creatief uitgedaagd. Af en toe doen we eens een geweldige verhaallijn. Maar de afgelopen vijf jaar had ik andere mijlpalen om te bereiken, maar dan achter de camera.”