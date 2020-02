“Mensen kunnen zo ver gaan als ze zelf willen”: Luk Alloo op pad met swingers in ‘Alloo in de Nacht’ TDS

13 februari 2020

16u10

Bron: VTM 0

Luk Alloo ontmoet vanaf vanavond opnieuw mensen die leven en werken tijdens de nacht in het nieuwe seizoen van ‘Alloo in de Nacht’. In de eerste aflevering heeft Luk een exclusieve uitnodiging bemachtigd voor een ‘Secret Night’ op een geheime locatie. “We hebben een avond met 25 uitgenodigde koppels”, vertelt de gastheer. “De mensen kunnen zo ver gaan als ze willen. Ze kunnen seks hebben, aan de bar hangen of niks doen. Alles kan, maar niets moet.” Luk spreekt er met drie koppels, die openhartig vertellen waarom ze ‘swingen’.