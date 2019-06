"Mensen een goed gevoel geven, dat kon ze keigoed”: tien jaar na haar overlijden documentaire over Yasmine MC

25 juni 2019

00u00 0 TV Amper 37 jaar was ze. In de fleur van haar leven. Succesvol met hits als 'Porselein' en 'Diep in mij' én als presentatrice van onder meer 'De rode loper'. Toch stapte Yasmine uit het leven, vandaag exact tien jaar geleden. De openbare omroep eert het tv-icoon daarom vanavond met de aangrijpende documentaire 'Dit was Yasmine'.

25 juni 2009. De dag waarop Michael Jackson (50) stierf. En de Amerikaanse 'Charlie's Angels'-actrice Farrah Fawcett (62). Geen Vlaming die dat laatste nog weet. Wél dat op die vermaledijde dag ook zangeres en presentatrice Yasmine, amper 37 jaar jong, uit het leven stapte. Sindsdien is er van alles gezegd en geschreven over het veel te korte leven van Hilde Rens, zoals ze eigenlijk heette. Maar nog niet álles, en dat maakt de documentaire 'Dit was Yasmine' van Peter Cockx boeiend, maar vooral beklijvend om naar te kijken.

Heel wat vrienden, familieleden en collega's vertellen vanavond open en soms pijnlijk eerlijk over het leven van Yasmine: haar mama Anita, haar beste vriendin Christina 'Toos' Smet, haar jeugdvriend Dieter Troubleyn, muzikant Jo Mahieu, producer Eric Melaerts, zangers Sergio en Frank Boeyen en tv-collega's Martine Prenen en Miguel Wiels. Ook Marianne Dupon, in 2000 de winnares van 'De Mol' en zes jaar de partner van Yasmine, met wie ze ook een kind kreeg, komt aan bod in de documentaire, maar koos ervoor om zelf niet te getuigen.

Contradictorisch

Uit alle getuigenissen blijkt dat Yasmine niet alleen professioneel alle richtingen uit wilde, maar ook privé niet in één hokje te stoppen was. Ze was complex en contradictorisch. "De Yasmine-Hilde was luidruchtig, kwam over als een heel sterke vrouw. Maar vanbinnen kon ze behoorlijk onzeker zijn", getuigt Dieter Troubleyn. Of zoals Peter Cockx stelt: "Volgens haar intimi was Yasmine perfectionistisch, maar lui. Vrolijk, maar ook heel donker. Een trucker, maar ook sexy. Graag oud, maar helaas veel te jong gestorven. Alles of niets. Een tussenknop bestond er niet."

'Dit was Yasmine' opent met het fatale nieuws in 'Het journaal' en 'VTM Nieuws'. De eerste woorden van mama Anita hakken er vervolgens meteen in: "Ik ben beginnen wenen, wenen... Mijn man heeft lelijk gedaan." Daarna begint de documentaire pas echt en worden we teruggeflitst naar 1986, het jaar waarin Sandra Kim het Songfestival won. "Als die dat kan, kan ik ook zangeres worden", besloot Hilde Rens toen. "Yasmine kwam als geroepen", weet 'Tien Om Te Zien'-samensteller Jos Van Oosterwyck. "Ze was in mijn ogen een Isabelle A-kloon en deed dat heel goed."

Wat volgt, is de opgang en teleurgang van zangeres-presentatrice Yasmine, een beschrijving van het moeilijke pad dat de frêle Hilde Rens bewandelde. "Mensen een goed gevoel geven. Dat kon ze keigoed", klinkt het. Maar soms had ze zélf nood aan zo'n goed gevoel. "'Porselein' was het nummer dat volledig klopte", zegt acteur Tom Van Landuyt. "Dat was wie ze was."

Fatale dag

De laatste tien minuten van 'Dit was Yasmine' gaan dieper in op haar sombere laatste jaren. Voor de ene getuige was Yasmine al dood terwijl ze nog leefde, voor een andere intimus wees niks op die fatale daad. Maar allemaal geven ze toe dat het bergaf ging. "Ze twijfelde plots aan alles. Ze voelde zich als een dikke, vette nul. Slechte presentatrice, slechte zangeres, slechte vrouw. Er waren zoveel dingen die haar onderuit hebben gehaald", vindt Martine Prenen.

"Iedereen heeft zijn of haar mening", zegt Cockx. "Vermoedelijk zijn er verscheidene factoren geweest die haar zo ver gebracht hebben. Er is niet één waarheid." Hij verwijst daarmee naar de pijnlijke scheiding met Marianne, naar haar muzikale carrière die in het slop zat, naar het mogelijke afscheid van de VRT, naar haar manisch-depressief kantje en naar de tweespalt tussen Hilde en Yasmine.

