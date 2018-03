"Mens, steek je haar toch op": Sandra Bekkari krijgt kritiek op onhygiënische toestanden in haar keuken TDS

Bron: Eigen berichtgeving 38 TV De terugkeer van haar programma ‘Open keuken’ naar het kleine scherm bleef de laatste maanden duidelijk niet zonder gevolgen. De tv-kijker blijkt nog steeds te smullen van haar lichte en gezonde gerechten. Al krijgt het VTM-gezicht ook een tik op de vingers van verschillende fans: zij storen zich aan het feit dat Sandra in 'Open Keuken' haar haren de vrije loop laat gaan, en dus geen koksmuts draagt.

In 'Open Keuken' deelt voedingscoach Sandra Bekkari elke avond haar gezonde levenswijze - ook wel bekend als de Sana-methode - met kokend Vlaanderen. Haar tips, adviezen en recepten krijgen steeds veel positieve respons. Maar toch stellen sommigen zich ook vragen over de hygiëne in de keuken van Bekkari.

Zoals culinair liefhebber Patrick. "Als je kookt moet je toch een muts opzetten en niet met die lange klos op je schouders eten bereiden", vindt kijker Patrick. Het is voor hem een reden om niet af te stemmen op 'Open keuken'. "Ik vind dat vies om te zien! Hetzelfde voor haar dochter toen zij haar mama kwam helpen. Nooit iemand opgemerkt, zeker? Omdat het een vrouw is? Trouwens: bij Jeroen Meus hetzelfde: geen koksmuts. Waarom?"

En hij is lang niet de enige:

Mens! Steek uw haar eens op als je kookt. 1 lang haar in mijn eten en ik geubbel heel uw open keuken onder. #sandra #bekkari ♭@☈☯n M. Buelens(@ mbuelens) link

Maar wat denkt u?

Sandra krijgt dus de wind van voren. Terecht, of niet?

