'Matchmakers' op VIER: "What the fuck gebeurt er hier?" ★★★☆☆ Evelien Delgouffe

16 april 2018

21u38 8 TV ‘Blind Getrouwd’ is voorbij en dus vult Jani Kazaltzis (39) het vacuüm in uw maandagavond met ‘Matchmakers’. Nadat hij eerder al voor cupido speelde in ‘All You Need Is Jani’ op VIJF, mag de stylist nu ook op VIER uit de kast komen met een eigen dating-, annex talkshow, annex verborgencameraprogramma.

In ‘Matchmakers’ gaat Jani op zoek naar een lief voor een Vlaamse single zonder dat hij of zij iets in de smiezen heeft. Werd als eerste in het vizier genomen: de 28-jarige Zita. "What the fuck gebeurt er hier?", gilde de Gentse toen Jani haar zorgeloos shoppingmiddagje onderbrak om haar mee te tronen naar een volle tv-studio.

In het bijzijn van vrienden en familie kreeg Zita te zien hoe Jani de voorbije maanden met enkele van haar beste vrienden drie toevallige ontmoetingen in scène had gezet en deze stiekem op beeld had vastgelegd. Haar ‘spontane ontmoeting’ met Ken op de Boekenbeurs was dus geen speling van het lot. Haar stomende sparring-sessie met Ben evenmin.

Tot overmaat van ramp kreeg Zita ook te zien hoe Jani naar haar appartement trok. “Wat een vuil meiske!”, tierde de stylist toen hij de kledingstukken op de grond zag rondslingeren. Kwestie van geen spaandertje privacy meer heel te laten.

Dat 'matchmakers' het lot ook kunnen tarten, werd duidelijk toen de date met Olivier bijna de soep in draaide. Zijn ‘verloren’ portefeuille die Zita moest terugvinden bleek iets te goed verstopt. Pas na een gekunsteld reddingsmanoeuvre van een vriendin werden de twee singles bij elkaar gebracht.

Het succes van dit soort programma's valt of staat met de juiste casting en daarbij had productiehuis ‘Roses Are Blue’ een meer dan degelijke selectie gemaakt. De charme van Zita spatte van het scherm, en ook de drie heren die naar haar hand dongen kwamen allen van goeden huize. Werk dat af met een presentator die zo high wordt als een vliegende roze eenhoorn wanneer er geforceerde liefde in de lucht hangt, en je hebt iets wat aanslaat. Er wordt gezegd dat 'Matchmakers' de nieuwe 'Blind Date' zal worden. Zulke groteske liefdesbetuigingen doe ik nooit na een eerste date. Maar een tweede date met ‘Matchmakers’ sla ik voorlopig niet af.