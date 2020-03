Margriet Hermans ondanks het coronavirus op vakantie naar Tenerife MVO

03 maart 2020

23u07 0 TV Margriet Hermans (65) heeft genoeg van de paniekzaaierij rond het coronavirus. Dat vertelt ze aan Danira in ‘Vandaag’.

“Er is zoveel beweging op deze planeet, dan vind ik dat we het nog goed doen!”, aldus Margriet. De maatregel waarbij er niet meer gekust mag worden, vindt ze belachelijk. “Ik was alleen mijn handen vaker”, klinkt het. “Veder denk ik niet dat je jezelf daar echt tegen kan beschermen.”

Meer zelfs, volgende week gaat ze zelf op vakantie naar Tenerife, vlakbij het hotel waar reizigers in quarantaine werden gehouden. “Het zou heel vervelend zijn moest ik besmet geraken, maar ik kan niet langer blijven want ik moet mijn verjaardag vieren!”

