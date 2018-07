"Mannen trouwen, honden trouwen": schokkende opmerkingen van Jean-Claude Van Damme slaan Franse staatssecretaris met verstomming SD

02 juli 2018

Tijdens de Franse talkshow 'On n'est pas couché' ging het er hevig aan toe tussen Jean-Claude Van Damme (57) en de Franse staatssecretaris Marlène Shiappa (35). Shiappa, die haar nieuw boek kwam voorstellen, had het over de moeilijke balans die veel vrouwen ondervinden tussen werk en gezin. Maar dat had Van Damme niet zo begrepen. "Als alle vrouwen gaan werken, wie gaat dan de kinderen opvoeden?", vroeg hij zich af. Shiappa diende hem snel van antwoord en zei dat hij aan mansplaining deed. Dat is wanneer mannen denigrerende opmerkingen geven aan vrouwen. "Er zijn trouwens ook mannen die met elkaar trouwen en vrouwen die met elkaar trouwen, voor het geval je dat niet wist", sneerde Shiappa, waarop Van Damme er nog een schepje bovenop deed. Klein detail: Shiappa is bevoegd voor Gelijkheid tussen mannen en vrouwen.