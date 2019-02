“Man, dat is slecht”: Tom Waes geconfronteerd met eigen hilarische acteerdebuut TDS

20 februari 2019

14u13

Tom Waes is een alleskunner met eigen tv-programma’s. Vanaf zondag speelt hij de hoofdrol in de nieuwe fictiereeks ‘Undercover’ op Eén. Dat was ooit anders. Steven Van Herreweghe vond in het VRT-archief een verrassend fragment terug van maar liefst 24 jaar geleden. Toen begon Tom zijn carrière als bescheiden acteur voor lassers en elektriciens van Belgacom.