"'Mamma Mia 3' bevat mogelijk nieuwe ABBA-nummers"

22 juni 2020

07u14

Mocht er nog een derde film in de 'Mamma Mia'-reeks worden gemaakt, dan zal deze zeer waarschijnlijk een aantal nieuwe nummers van ABBA bevatten. Dat verklapt producer Judy Craymer in gesprek met The Daily Mail.

“Ik denk dat er op een dag nog een film komt, want het was ooit bedoeld als trilogie, snap je”, zegt Craymer. “Ik weet dat Universal graag wil dat ik het doe.”



Voor die film kan dan natuurlijk weer geput worden uit het omvangrijke repertoire van ABBA dat bovendien onlangs met vier nieuwe nummers is aangevuld. Benny Andersson en Björn Ulvaeus schreven de liedjes voor het virtuele concert dat zij met de andere twee bandleden Agnetha Fältskog en Anni-Frid Lyngstad gepland hadden.