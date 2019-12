"Mama lag in het ziekenhuis, papa liet ons in de steek": Lynn Wesenbeek praat in ‘Het Huis' over haar jeugd JOBG

17 december 2019

00u00 1 TV Op haar 20ste verloor ze haar mama aan kanker en moest ze het verdriet alleen dragen, terwijl haar vader met Bobbejaan Schoepen het mooie weer maakte. De jeugd van Lynn Wesenbeek (57) kleurde pikdonker en daarover praat ze vanavond eerlijk in 'Het huis'. "Ik heb nog altijd spijt dat ik vlak voor mama's dood gewoon gehuild heb in plaats van met haar te praten."

'Linda van de Luchtbal' - een verwijzing naar haar vroegere woonplaats en haar echte naam - kennen we als trotse Miss België 1987, als presentatrice en nieuwsanker bij VTM, als beginnend politica en als mama van twee knappe dochters. Klinkt als een mooi verhaal, maar de weg naar waar Lynn Wesenbeek vandaag staat, verliep allesbehalve vlekkeloos. Haar grote droom als tienermeisje - om filmster of boerin te worden - kreeg op 14-jarige leeftijd al een flinke deuk. "Ik was 14 toen mama voor de eerste keer ziek werd. Mijn zus was toen 17", vertelt Lynn vanavond in de laatste aflevering van 'Het huis' op Eén. Het verdict was genadeloos: mondkanker. "Mama werd opgenomen in het ziekenhuis, telkens voor één maand, waardoor wij, twee tieners, alleen thuis op een appartement woonden. Twee bussen moesten we na schooltijd nemen om mama in het ziekenhuis te gaan bezoeken, en op de terugweg bleef mijn zus in haar studentencafé plakken en moest ik als 14-jarige nog alleen naar huis ook."

Steun van haar papa Staf, die als artiest on the road was met Bobbejaan Schoepen, was er nooit. Lynn was gelukkig een moederskindje, zo zegt ze zelf. "In mijn jeugd heb ik mijn vader niet echt gemist. Maar dat hij ons als ouder in de steek heeft gelaten, nam ik hem wel kwalijk", vertelt Lynn, die opnieuw contact met hem zocht toen ze zelf kinderen kreeg.

Bomaanslag

Zes jaar moesten zij en haar zus hun eigen boontjes doppen terwijl mama vocht. Toen Lynn 20 was, overleed haar grote heldin. "Mijn zus en ik sliepen de laatste twee dagen bij haar in het ziekenhuis. Plots werden we samen wakker 's nachts. Muisstil was het in mama's kamer. Ik voel nog altijd haar hartslag die oneindig snel ging, en toen is ze vertrokken. Drie weken voor haar dood vertelde mama dat ze voelde dat ze op het einde van haar strijd was. Ik kon dat gesprek mentaal niet aan en ben gewoon beginnen te huilen. Daar heb ik soms nog steeds spijt van."

In 1985 overleefde Lynn de bomaanslag van de extreemlinkse actiegroep CCC op de Bank of America in Antwerpen, waar ze toen aan het werk was. De druppel te veel. "Tussen mijn 20 en 23 heb ik moeilijke jaren gekend. Maar ergens in mij is er wel altijd een bepaalde nood geweest om te blijven vechten, om te groeien en mezelf te verrijken", vertelt ze. Lynn schreef zich in voor Miss België en kreeg ook effectief de kroon. Nadien ging het richting VTM. Ze focuste zich op reportagewerk en werd nieuwsanker.

Maar na 25 jaar werd ze aan de deur gezet, iets waar Lynn nooit veel over verteld heeft. "Dat vertrek viel samen met 50 jaar worden en ik moet toegeven: dat was niet het beste jaar van mijn leven. Vooral omdat er niet over gecommuniceerd werd. Op de nieuwsdienst zeiden we nog 'tot morgen', terwijl ik wist dat ik er morgen niet meer zou zijn. Eerst ga je dan voor een stuk door schaamte, maar uiteindelijk besefte ik wel dat het leven niet stopte."

Beeldhouwen

Momenteel werkt Lynn als moderator voor presentaties en debatten. In mei kwam ze met Open Vld op voor het Europees Parlement, maar tot een zitje kwam het niet. "Mijn politieke ambitie heb ik toch nog niet opgeborgen. Integendeel, ik geef niet snel op", zegt ze. "Ik heb het gevoel dat ik de mensen nog altijd iets kan teruggeven. Uiteindelijk hebben er toch 54.000 mensen het bolletje achter mijn naam aangeduid." Naast de politiek ontdekte Lynn nog een nieuwe wereld: beeldhouwen. "Met mijn handen in de klei heb ik een nieuwe bron in mezelf ontdekt. Heel fijn om zo creatief bezig te zijn."

