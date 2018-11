‘Make Belgium Great Again’ zet in op reanimatie: nu zaterdag een cursus in elke provincie TK

06 november 2018

21u50

Bron: VTM 33 TV Het eerste seizoen van ‘Make Belgium Great Again’ zit erop, en Frances Lefebure en haar team sluiten af met een erg belangrijke actie. Ze vinden het enorm belangrijk dat iedereen leert reanimeren, want zo kan je een mensenleven redden. Elke dag krijgen 30 Belgen een hartaanval, en voor 28 onder hen loopt dat fataal af, vaak omdat omstaanders niet ingrijpen uit onwetendheid. Om ons al een handje te helpen, organiseert het programma nu zaterdag een cursus reanimatie in elke provincie in samenwerking met radiozender JOE. Het programma wil ook van elke school een Rode Neuzenschool maken.

Jerico weet hoe belangrijk het is dat je kan reanimeren: hij redde het leven van zijn broer dankzij cursus reanimatie.

Frances onderwerpt een aantal nietsvermoedende mensen aan een noodgeval. De resultaten zijn pijnlijk.

Goede daad

Het programma zit er dan wel op, Frances hoopt dat de effecten van haar inzet nog lang doorwerken. Onder meer met de speciale kaartjes die nu in omloop zijn. Krijg je er eentje in handen, doe dan een mooie daad voor een medemens en geef het kaartje zo door. Op die manier maken we België nog vele maanden ‘great’.

Elke school een Rode Neuzenschool

Elke school zou een Rode Neuzen School moeten worden, zo getuigde Manou aan Frances. Op de website van Rode Nuzen Dag kan je jouw school registreren en ontdekken wat Rode Neuzen Dag voor jouw school kan betekenen.

En tussen de reanimaties en goede daden door ging Frances ook nog op zoek naar een vermiste hond.