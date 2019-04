‘Make Belgium Great Again’ wint internationale tv-prijs in Cannes TK

08 april 2019

06u59

Bron: NB 0 TV VTM-programma ‘Make Belgium Great Again’, waarin Frances Lefebure de wereld een beetje beter probeerde te maken met wat hulp van haar verborgen camera, heeft een internationale tv-prijs gewonnen. Op MIPFormats, een grote beurs waar zenders en productiehuizen hun programma’s voorstellen en verkopen, kreeg het productieteam de prijs voor ‘beste multiplatform-format’.

De prijs in kwestie is bestemd voor een programma dat na uitzending verder leeft, bijvoorbeeld op sociale media of in het gewone leven. Zo registreerden 32.000 Vlamingen zich als orgaandonor na een oproep in het programma, en beloofde Joke Schauvliege iets te doen aan de vervelende autokaartjes die overal opduiken.

Momenteel werkt VTM aan een tweede seizoen van ‘Make Belgium Great Again’. Het format werd ook al verkocht aan andere landen: de Nederlandse zender NPO3 heeft alvast een seizoen van ‘Make Holland Great Again’ besteld.