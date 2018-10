‘Make Belgium Great Again’ trekt als lachend kakske ten strijde tegen middenvakrijders MVO

26 oktober 2018

13u07 0 TV In de aflevering van vorige dinsdag zagen we minister van Mobiliteit Ben Weyts samen met Frances Lefebure het ‘middenvakrijden’ aanpakken. Het team van ‘Make Belgium Great Again’ bedacht daarvoor de ultieme oplossing.

Om iedereen eraan te herinneren dat middenvakrijden irritant is, deelde de ploeg luchtverfrissers uit met het opschrift ‘middenvak is kak’. Verkleed als ‘lachend kakske’ trokken ze daarvoor de straat op. Dat deden ze gisteren op de eerste Dag Van De Hoffelijkheid, die hiervoor in het leven werd geroepen.