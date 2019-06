‘Make Belgium Great Again’ ruimt 50.000 sigarettenpeuken op in Leuven KD

19 juni 2019

19u45

Bron: VTM 5 TV ‘Make Belgium Great Again’ keert dit najaar terug met een gloednieuw seizoen. Frances Lefebure trok vandaag samen met enkele vrijwilligers de Leuvense binnenstad in om sigarettenpeuken op te rapen. Ze ruimden samen meer dan 50.000 peuken op. Met de actie wil ‘Make Belgium Great Again’ de strijd aangaan tegen zwerfvuil.

Zwerfvuil is één van de grootste ergernissen van de Belgen. Onderzoek toont aan dat de helft van ons zwerfvuil uit sigarettenpeuken bestaat. Peuken die bovendien giftig zijn voor mens en dier én die pas na 15 jaar terug worden afgebroken. Hoog tijd dus voor actie. ‘Make Belgium Great Again’ slaat de handen in mekaar met Mooimakers, een organisatie die zich inzet tegen zwerfvuil en sluikstorten. Zij trommelden samen met Frances en de programmamakers vrijwilligers op om met z’n allen de straten ‘peukvrij’ te maken. Hun tocht startte woensdag op het Ladeuzeplein. In totaal werden meer dan 50.000 sigarettenpeuken van de straat gehaald. Welke acties tegen zwerfvuil Frances nog in petto heeft, wordt dit najaar duidelijk in ‘Make Belgium Great Again’.