'Make Belgium Great Again' opnieuw genomineerd voor twee awards Redactie

09 augustus 2019

00u00 0

'Make Belgium Great Again' flikt het weer. Het VTM-programma won eerder dit jaar al de hoofdprijs op het Canadese World Media Festival en is nu in twee categorieën genomineerd voor de Content Innovation Awards in Cannes. Frances Lefebure (30) en haar team maken er kans op de award voor 'Beste gebruik van sociale media' en die voor 'Factual entertainment-programma van het jaar'. Op 13 oktober 2019 weten we of er bij VTM nieuwe beeldjes op de schouw komen.