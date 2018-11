‘Make Belgium Great Again’ krijgt tweede seizoen SD

06 november 2018

16u00

Bron: VTM 0 TV ‘Make Belgium Great Again’, het VTM-programma waarin Frances Lefebure van ons land een betere plek probeert te maken, krijgt een tweede seizoen.

Het voorbije jaar - en de voorbije zeven weken op het televisiescherm - probeerde Frances Lefebure van ons land een betere plek te maken. Met succes, want het programma slaagde erin om een aantal mooie en hartverwarmende acties op poten te zetten. En het verhaal is nog niet uitverteld, want ‘Make Belgium Great Again’ keert terug met een tweede seizoen.

“We zijn er nog niet helemaal, maar er zijn toch opvallend mooie en hartverwarmende dingen gebeurd de voorbije weken”, aldus Frances. Met als één van de meest opvallende acties de oproep voor orgaandonatie.

Dit is het voorbije seizoen van ‘Make Belgium Great Again’ in cijfers:

- 47.801 nieuwe registraties voor orgaandonatie

- Zo’n 40.000 verstuurde ‘You’re Great’-postkaartjes

- Duizenden tweets richting president Donald Trump

- 5 deelkoelkasten in elke provincie om food waste tegen te gaan

- Meer dan 17.000 reminders tegen irritante autokaartjes aan het adres van Joke Schauvliege, met resultaat want de minister riep steden en gemeentes op om een verbod in te voeren

- Duizenden kijkers die bewust kozen voor een herbruikbare drinkbus om het plasticprobleem tegen te gaan

De laatste aflevering van ‘Make Belgium Great Again’, vanavond om 20u35 bij VTM.