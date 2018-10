'Make Belgium Great Again' krijgt Nederlandse versie KD

09 oktober 2018

17u08

Bron: VTM 0 TV 'Make Belgium Great Again', het VTM-programma met Frances Lefebure, krijgt een Nederlandse versie. 'Make Holland Great Again' zal op NPO3 te zien zijn.

Meer dan 26.000 orgaandonaties op een dag, voedsel- en plasticverspilling tegengaan en de schoolomgeving terug veilig maken: Frances Lefebure en haar kompanen doen het allemaal in 'Make Belgium Great Again'. Die positieve gevolgen en media-aandacht zorgde voor internationale interesse, zo blijkt, want Nederland heeft de rechten gekocht op het format.

Wie 'Make Holland Great Again' zal presenteren is nog niet duidelijk. Voorlopig is enkel geweten dat het programma op NPO3 uitgezonden zal worden. Na België en Nederland zullen er misschien nog enkele landen volgen, want het format 'Make Your Country Great Again', wordt volgende week internationaal voorgesteld op MIPCOM 2018. Het evenement MIPCOM draait rond verschillende televisieformats die tussen landen uitgewisseld kunnen worden.