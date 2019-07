‘Make Belgium Great Again’ beschermt Qmusic-luisteraars tegen de zon KD

29 juli 2019

20u39 0 TV ‘Make Belgium Great’-presentatrice Frances Lefebure trok vandaag een dagje naar het Q-Beach House in Oostende om daar samen met Qmusic-dj Jolien Roets een paar uurtjes radio te maken. Van die kans maakte het team van ‘Make Belgium Great Again’ graag gebruik om een poging te doen om België weer wat beter te maken. Ze zetten een grote ‘insmeeractie’ op poten zodat iedereen goed beschermd was tegen de zon.

“Dit is een thema dat ik zelf héél belangrijk vind”, vertelt Frances. “In onze uitzendingen in het najaar kunnen we er door het herfstige weer niets mee doen, maar nu de zon volop schijnt is het een heel relevant thema.”

En of het een belangrijk thema is. De laatste jaren zijn de gevallen met huidkanker in België met maar liefst 350% gestegen. Jaarlijks komen er bijna 39.000 nieuwe huidkankerpatiënten bij. Frances ging dus stevig aan de slag, want naast het radio maken moesten alle niet-ingesmeerde hoofden en lichamen eraan geloven. Honderden mensen ontvingen een portie zonnecrème, eentje om mee te nemen en eentje instant uitgesmeerd.

Deze zomer zijn alle voorbereidingen en avonturen van Frances en haar team te volgen op hun social media. Dit najaar is het tweede seizoen van ‘Make Belgium Great Again’ te zien bij VTM.