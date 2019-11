‘Maître’ Axel leert de échte Sergio Herman kennen: “Ongekend, die gast. Ik ben het zo beu” SDE

20 november 2019

10u30

Bron: VTM 0

In de laatste aflevering van ‘Sergio & Axel: Van de Kaart’ serveert Sergio Herman aan 40 gelukkigen een uniek zesgangenmenu. Axel staat als maître in de zaal maar heeft al snel door dat dit in een sterrenzaak een helse job is... Elk foutje is er één te veel, zo blijkt al snel.

‘Sergio & Axel: Van de Kaart’, 21.45 uur op VTM