“Ma Rubentje toch” heeft zijn rijbewijs gehaald, na crash die viraal ging MVO

16 september 2019

20u35 58 TV Ruben Degroote (18), ondertussen beter gekend als “ma Rubentje toch”, heeft zijn rijbewijs gehaald. Hij was samen met zijn vader te zien in een viraal filmpje waarin hij rijles kreeg, maar de auto deed botsen.

Ruben, die trouwens lid is van de nieuwe boyband BOBBY, deelde het goede nieuws op Instagram. Hij legde vandaag zijn rijexamen af.

In de populaire video zagen we Ruben tegen een blok beton rijden tijdens een rijles met zijn vader, Johan. Terwijl Johan normaal een spraakwaterval is, kon hij op dat moment maar één ding uitbrengen: “Ma Rubentje, toch”. Het videofragment gaat al een goeie week mee en telt intussen meer dan 1 miljoen views. Omdat de scène voor veel ouders zo herkenbaar is, maar evengoed om wat daarna gebeurde: papa werd niet kwaad of vlamde niet naar huis, maar gaf zijn zoon een knuffel en liet hem nog een halfuurtje voortrijden.