‘Blind Getrouwd’ trekt meer dan 1 miljoen nieuwsgierigen MC

06 februari 2018

10u58 0 TV Liefst 1.030.000 Vlamingen keken maandagavond naar de tweede aflevering van ‘Blind Getrouwd’ en zagen hoe Damiano en Wendy elkaar het ‘ja’-woord gaven. Het is de derde keer in de geschiedenis van het programma dat een aflevering de avond zelf boven het miljoen kijkers gaat.

De eerste aflevering haalde in totaal 1.353.000 kijkers, waarvan 1.250.000 via televisie en 100.000 online. ‘De Infiltrant’ was nadien op VTM goed voor 493.000 fans.

Op Eén opende ‘Politie 24/7’ ook al sterk met 946.000 kijkers. ‘Mij Overkomt Het Niet’ was nadien goed voor 710.000 getrouwen.

VIER kende een moeilijke start van het lenteoffensief. ‘Bartel in het Wild’ opende met 227.000 kijkers. De eerste aflevering van ‘Control Pedro’ haalde 181.000 kijkers.

Op Canvas haalde Maarten Vangramberen en ‘Wereldrecord’ 265.000 kijkers. ‘Extra Time’ was met 286.000 voetbalfans weer het best bekeken Canvas-programma van de avond.