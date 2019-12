‘Love Island’-winnares Aleksandra zet hostessenbureau op poten IDR

04 december 2019

15u00 1 TV Ze is er al een tijd mee bezig, maar sinds kort is de droom van ‘Love Island’-winnares Aleksandra Jakobczyk om haar eigen hostessenbureau op poten te zetten, weer een stuk dichterbij gekomen. Dat laat de blondine weten via haar Instagram Stories.

Aleksandra onthulde niet alleen het logo voor AJ Models, ze geeft ook aan dat er nog heel wat moet gebeuren. “Ik ben nog op zoek naar de juiste klant en de juiste meisjes om mee samen te werken”, zegt ze.

(lees verder onder de foto)

Ook op privévlak lijkt het opnieuw de goede richting uit te gaan voor Aleks, zoals Aleksandra het liefst genoemd wordt. Haar relatie met Denzel, waarmee ze ‘Love Island’ won, verliep de voorbije weken uiterst moeizaam. Zo verwijderden de twee onlangs alle recente liefdesfoto’s op hun Instagrampagina’s, waarna Aleks in de Nederlandse pers ook toegaf dat ze boos was op Denzel. Het ziet ernaar uit dat dit nu is opgelost, want de twee sturen weer volop liefdevolle boodschappen naar elkaar.