‘Love Island’-vrijgezel Melany had voor haar deelname een relatie met ‘Temptation Island’-verleider Karim KD

01 juni 2019

14u08 0 TV ‘Love Island’-kandidate Melany zoekt momenteel in Gran Canaria naar de ware liefde. Nochtans dacht ze die zo’n twee jaar geleden al gevonden te hebben. Toen viel de brunette immers voor de charmes van de voormalige ‘Temptation Island’-verleider Karim.

Karim was in 2017 één van de verleiders op ‘Temptation Island’. Hij probeerde toen Jolien, die een relatie had met Herbert, voor zich te winnen. Herbert en Jolien wisten niet aan de verleiding te weerstaan, maar gaven hun relatie na het programma wel nog een kans. Ondertussen zijn ze verloofd en hebben ze ook al een kindje samen. Na Jolien richtte Karim zijn pijlen op Melany. Ditmaal met succes. “Ze is niet alleen prachtig vanbuiten, maar ook vanbinnen. Ik hoop vurig dat we samen een mooie toekomst kunnen uitbouwen”, reageerde de gewezen verleider toen in TV Familie.

De relatie hield echter geen stand, want na Karim doet nu ook Melany als vrijgezel mee aan een reality-programma. Of ze daar wel de liefde zal vinden, zal in de volgende weken moeten blijken.