'Love Island' past voice-over aan na storm van kritiek (+ waar is Viktor Verhulst?)

04 juni 2019

04 juni 2019

Het is de kijkers van 'Love Island' allicht niet ontgaan: het 'platte' Kempische accent en de aangebrande moppen van voice-over Jeroen Verdick lijken verdwenen. Pas op, de commentaarstem is nog steeds dezelfde. Maar de makers van 'Love Island' hebben klaarblijkelijk wel geluisterd naar de vele commentaren van kijkers en hebben enkele aanpassingen doorgevoerd.

Wie ooit de originele Britse versie van ‘Love Island’ heeft gezien weet het: een sappige stem hoort nu eenmaal bij het format. De Ierse Iain Stirling vervult die rol met verve en maakt de ene na de andere doordachte woordspeling of slimme grap over het programma en de singles. Daarom dus dat de makers van onze ‘Love Island’ ook op zoek gingen naar een komische stem met een smeuïg accent, net zoals dat in andere landen het geval is. Alleen hadden ze allicht niet verwacht dat net hun keuze de kijkers zo tegen de borst zou stoten.

Zowel de Vlaamse voice-over als de Nederlandse stem kreeg de afgelopen week bakken kritiek te verwerken. Bij ons spreekt komiek Jeroen Verdick de stemmen in, in Nederland praat de bekende stemacteur Rinie van Elzen het programma aan elkaar. “Vervang die onnozelaar met zijn achterlijke commentaar”, schrijft een kijker. En ook: “Ik heb één keer naar ‘Love Island’ gekeken. Nooit meer. Die voice-over... wat een ramp!” Iemand anders vindt dat die commentator “met zijn klikken en klakken moet worden ‘buitengezwierd’”.

Inhoud en techniek

Zo’n vaart lijkt het niet te zullen lopen. Al wordt ons wel bevestigd dat de makers van ‘Love Island’ één en ander hebben aangepast. Zo spreekt Jeroen tijdens de meest recente afleveringen praktisch Standaardnederlands en werd er goed gesleuteld aan zijn grappen. Er werden inhoudelijke en technische verbeteringen doorgevoerd en in ruil krijgt de kijker nu minder “goedkope praat” te horen en gaat het er allemaal wat “natuurlijker” aan toe. Voor veel kijkers ongetwijfeld een welgekomen verbetering.

Waar is Viktor?

Nog een bekommernis van de kijkers: waar blijven Viktor Verhulst en Holly Mae Brood? Hoewel de twee werden voorgesteld als presentators van dienst, kwamen ze tot nu toe welgeteld één aflevering in beeld. Ze verwelkomden de koppels in de villa, maar daar bleef het bij. Het presentatiedebuut van Viktor werd warm onthaald op de sociale media, maar intussen stellen velen zich vragen. Voor hen is er goed nieuws: tijdens de (beslissende) aflevering van morgen maakt het duo weer hun opwachting. En zo zal het ook in de toekomst verlopen: gezien Viktor en Holly doorgaans minder goed nieuws komen brengen aan de deelnemers, wordt hun verschijning ‘beperkt’ tot één of twee keer per week.