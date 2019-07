‘Love Island’ nadert ontknoping: dit mag je nog verwachten (+ slaagkansen van de koppels) TDS

06 juli 2019

07u56 0 TV De luxueuze villa loopt leeg, de geur van verliefdheid is nergens meer te bespeuren. ‘Love Island’ is bijna achter de rug en het werd een broeihaard van emoties en intriges. Morgen komen de kijkers te weten wie met de geldprijs van 25.000 euro naar huis gaat. Trekken de smoorverliefde Sebastiana en Martin aan het langste eind of gaat er toch iemand anders met de overwinning lopen?

VIER heeft hoe dan ook nog een aantal verrassingen in petto om de finale niet onopgemerkt voorbij te laten gaan. Zo ligt het lot van alle koppels in handen van de kijkers thuis. Zij bepalen via de app welk koppel ze een ‘nog lang en gelukkig’ gunnen, en dus ook welke andere koppels alsnog stranden op Gran Canaria. Op het allerlaatste moment staat het meest favoriete koppel bovendien nog een verbazende vraag te wachten: kiezen ze voor het geld of toch voor hun liefde samen? Het eerste seizoen ‘Love Island’ zal dus ongetwijfeld eindigen met een knal.

De makers hebben die ‘knal’ misschien nodig om nog een laatste keer kijkers te lokken. Al tijdens de eerste week werd het van oorsprong Britse format geplaagd door negatieve reacties. Maar bij VIER kan van een succes gesproken worden. “De deuren van onze zender bleven voor de allereerste keer langer open met ‘Love Island’, en met succes. De loveshow haalt op antenne gemiddeld 227.303 kijkers en maar liefst 20.8% marktaandeel bij 18 tot 54-jarigen”, zegt VIER-woordvoerster Barbara Salomon. “Zo overstijgt ‘Love Island’ de zenderverwachting van 200.000 kijkers en 15% marktaandeel. Mede dankzij ‘Love Island’ kon VIER in 2019 zijn beste voorjaar ooit neerzetten.”

Online populair

Vooral online en op sociale media kon het programma zijn stempel drukken, klinkt het bij VIER. “Momenteel werden de afleveringen online al meer dan 2.517.000 keer gestart. De reeks wordt op veel tijdstippen en schermen gevolgd door een jong en enthousiast publiek. Elke aflevering haalt online gemiddeld 80.000 views”, aldus Barbara. “Op Instagram heeft ‘Love Island’ intussen al bijna 40.000 volgers en die account zien we richting finale ook pieken. Onze video’s werden daar bijna 3 miljoen keer bekeken. En op Facebook trokken onze ‘Love Island’-video’s meer dan 3 miljoen views. Naast de interactie op de socials, is ook het stemgedrag van de kijker een goede graadmeter. Tijdens de laatste stemming hebben 90.000 kijkers hun mening laten weten via de app.”

Of er dus een tweede seizoen komt van ‘Love Island’? “Het programma wist een mooi parcours af te leggen, de fundamenten voor een eventueel vervolg zijn alvast stevig. Maar net zoals dat ook bij pakweg ‘Temptation Island’ het geval is, bekijken we de mogelijkheden tijdens de weken na de laatste aflevering. ‘Love Island’ blijft hoe dan ook verder groeien als format: na het enorme succes in de UK zet de reeks zijn tocht verder met nieuwe seizoenen in Zweden, Denemarken, Australië en Amerika.”

Zo schatten wij de kansen van de koppels in

Sebastiana en Martin: 95%

Bestaat er eigenlijk nog twijfel? Dit is hét koppel van ‘Love Island’. De Vlaamse Sebastiana en Nederlander Martin vormen van bij de start een stelletje en hij heeft Seba intussen om ‘verkering’ gevraagd. “Ik kon niet meer naar haar kijken zonder te kunnen zeggen: ‘dit is mijn meisje’. Ik moest het officieel maken”, klonk het. Wat ons betreft met vlag en wimpel het winnende koppel.

Kelly en Matthy: 40%

Matthy heeft intussen een reputatie opgebouwd, gezien hij al met zes vrouwen - letterlijk - de lakens heeft gedeeld. Hij leek zo gelukkig met deelneemster Melany, maar zij werd naar huis gestemd. Matthy gaat de finale in met Kelly, wél het eerste meisje waarbij hij voelt dat een relatie ook buiten de villa zou kunnen. Love is in the air, maar nog niet hevig genoeg om ‘Love Island’ te winnen.

Aleksandra en Denzel: 80%

Als dit koppel één ding heeft bewezen, dan is het wel dat opposites attract. Televisiekijkend Vlaanderen zag hun relatie evolueren van ‘ik vertrouw je niet’ over ‘ik heb gevoelens’ naar ‘ik ben smoorverliefd’. Aleksandra en Denzel zijn intussen ook officieel samen en gezien Aleksandra eerder al de meest favoriete Islander bleek, schatten wij in dat kijkers haar de overwinning wel eens kunnen gunnen.

Rowéna en Stenn: 60%

Rowéna had eerst voor Matthy gekozen, maar haar hart begon pas sneller te slaan in een koppel met Stenn. Ook hij is volledig veranderd sinds zijn romance met Rowéna. Het koppel heeft aangegeven echt verliefd te zijn, maar volgens ons zijn de twee niet populair genoeg bij de kijkers om de eindmeet te halen.