'Love Island' moet uitwijken door sportzomer SBS WIL DE KIJKER OOK IN HET NAJAAR VERLEIDEN Mark Coenegracht

12 februari 2020

00u00 0 TV 'Love Island' krijgt een tweede seizoen. Maar of dat op VIER dan wel op VIJF wordt uitgezonden, valt nog even af te wachten. Wat wel al vaststaat, is dat SBS het programma pas in augustus inplant om de zware sportzomer te ontlopen.

SBS breit een vervolg aan 'Love Island', het programma waarin de amoureuze avonturen van een stel singles in een luxevilla van nabij worden gevolgd. Maar in tegenstelling tot vorig jaar zal de kijker er nu iets langer op moeten wachten: de start van het programma verhuist van mei naar augustus. SBS moet op die manier niet opboksen tegen de straffe sportzomer, met het EK voetbal, de Tour de France en de Olympische Spelen.

'Love Island' werd vorig seizoen vooral door de jonge kijkers gesmaakt, die alles volgden via sociale media. Die doelgroep verliezen aan de Rode Duivels-hype is een risico dat SBS niet wil nemen.

Een inplanning eind augustus maakt dat de start van het tv-najaar zelfs vervroegd kan worden. Maar op welk kanaal het datingprogramma wordt gelanceerd, valt nog af te wachten. Eventueel verhuist de reeks naar VIJF, omdat VIER in het najaar mogelijk uitpakt met een eigen meidensoap in de vooravond.

Maar 'Love Island' is - omwille van de dagelijkse frequentie - een duur programma, dat bij een eventuele verhuis naar VIJF bereik én dus ook inkomsten zou kunnen verliezen. En of dat een ideaal scenario is voor SBS?

Nieuwe producent

De tweede reeks van 'Love Island' wordt overigens niet meer geproduceerd door het Vlaamse Lecter, maar wel door het Nederlandse ITV. Het Britse moederhuis van die productiemaatschappij is immers eigenaar van het tv-format.

'Temptation Island' nog steeds op vrijdag

'Love Island' mag dan wel uitwijken naar het najaar, Vlaanderen hoeft z'n portie guilty pleasure niet te missen voor de zomer. 'Temptation Island' gaat al van start op 28 februari en staat ook dit jaar geprogrammeerd op vrijdag. Er komt dus geen terugkeer naar de donderdagavond, zoals her en der vermoed werd. SBS-programmabaas Annick Bongers zorgt er zo voor dat VIER en VIJF geen kijkers afsnoepen van elkaar. Tijdens 'Temptation Island' staan op VIER immers blockbusters geprogrammeerd, geen 'must see'-tv.

Het Nederlandse RTL zendt de 'ultieme relatietest' al vanaf woensdag 26 februari uit. Na grensoverschrijdend gedrag in 'De Villa' - een ander datingprogramma - was het voortbestaan van 'Temptation Island' even onzeker bij onze noorderburen, maar RTL zegt nu toch door te gaan met het format.

Finale van 'De Mol' op 26 april?

Een mysterieuze monnik en de Griekse letter omega, met daaronder de datum van zondag 26 april. Het beeld verscheen de afgelopen dagen op de sociale media van enkele BV's en fans van 'De Mol' zien er een verwijzing naar de uitzenddatum van de finale in. Het achtste seizoen van het VIER-programma speelt zich namelijk af in Griekenland en de omega staat als laatste letter van het Griekse alfabet symbool voor het einde.

Als 'De Mol' opnieuw negen weken zou duren, start de reeks op zondag 1 maart, twee weken na zondagavondconcurrenten 'Blind getrouwd' op VTM en 'Twee tot de zesde macht' op Eén.