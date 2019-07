‘Love Island’-koppels hebben chatgroep zonder Chey: “Iemand anders moet haar maar toevoegen, ik doe het niet” KD

22 juli 2019

08u38

Bron: RTL 0 TV Chey was niet de meest geliefde deelnemer tijdens ‘Love Island’. Zowel de kijkers als de andere deelnemers hadden regelmatig kritiek op haar. Vooral Sebastiana ging geregeld met Chey in de clinch. Ook nu het programma afgelopen is, kunnen de twee niet samen door één deur. Chey zit zelfs als enige kandidaat niet in het chatgroepje van de andere deelnemers.

Sebastiana vertelde over de chatgroep waar Chey geen deel van uitmaakt in een aflevering van ‘Love Check-up’, dat enkel in Nederland wordt uitgezonden. “Chey was altijd aan het praten over hoe ze gesponsord kon worden en twijfelde aan de redenen waarom sommige mensen in de villa waren", aldus Sebastiana. Dat zorgde klaarblijkelijk voor wrevel in de groep waardoor niemand haar in de chatgroep toevoegde. Sebastiana sluit niet uit dat Chey ooit lid wordt van het grapje, maar stelt wel duidelijk dat zij niet degene zal zijn die daarvoor zorgt. “Iemand anders moet haar maar toevoegen. Ik doe het niet.”