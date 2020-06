‘Love Island' keert dit najaar terug: “Twee coronatests, daarna alle vrijheid” SDE

Bron: NB 0 TV Viktor Verhulst (25) mag z'n koffers al beginnen pakken, want dit najaar trekt hij opnieuw als presentator naar Gran Canaria, voor het tweede seizoen van ‘Love Island’. De opnames zullen in alle veiligheid kunnen verlopen, vertelt Barbara Salomon van SBS aan het Nieuwsblad. “De crew staat in contact met ziekenhuizen in de buurt.”

In de dagelijkse datingshow ‘Love Island’ proberen singles de liefde te vinden in een villa in Gran Canaria door koppels te vormen. De kijker heeft zeggenschap over wie blijft en wie mag vertrekken. Met gemiddeld 227.303 kijkers en vijf miljoen online views was het eerste seizoen - dat uitgezonden werd op VIER - best een succes te noemen. En dus trekt presentator Viktor Verhulst dit najaar opnieuw naar de villa in Gran Canaria. Of z'n Nederlandse co-host Holly Mae Brood er ook opnieuw zal bij zijn, is nog niet helemaal duidelijk.

Wie interesse heeft om deel te nemen aan het programma - dat verhuist naar VIJF - hoeft zich in ieder geval geen zorgen te maken om z'n gezondheid. “Er wordt een protocol opgesteld op basis van wat op dit moment geldt in België en Nederland én de maatregelen in Spanje, het land van opname", zegt woordvoerster Barbara Salomon. “Dat protocol wordt wekelijks geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.” Een van de regels is dat de kandidaten verschillende keren op corona getest zullen worden. Een eerste keer voor ze naar het eiland vertrekken, een tweede keer na een aantal dagen quarantaine in Gran Canaria. “Omdat de deelnemers dan in principe coronavrij zijn, wordt de groep in de villa gezien als een huishouden”, klinkt het. “Ze hoeven dus geen afstand te houden en krijgen alle vrijheid. En mochten ze tijdens de opnames alsnog getest willen worden, kan dat. De crew staat in contact met ziekenhuizen in de buurt.”

