‘Love Island’-deelneemster Lisa haalt uit naar Giuliano: “Na de seks liet hij me vallen” Isabelle Deridder

06 oktober 2020

16u30 0 TV Ze was zonder twijfel de populairste deelneemster van ‘Love Island’. Toch mocht ook de Vlaamse Lisa Moerman (25) recent haar koffers pakken nadat ‘haar’ Giuliano voor nieuwkomer Feline koos. Ondertussen is Lisa terug thuis, en heeft ze tijd gehad om na te denken over de hele situatie. “Hoe Giuliano mij behandeld heeft: respectloos gewoon.”

Lisa besliste om tijdens een Q&A op Instagram Stories enkele vragen van fans te beantwoorden. Uiteraard kwam ook Giuliano ter sprake. De Limburgse restauranteigenaar vormde vanaf de eerste dag een koppel met Playboymodel Lisa, maar koos na een tijdje voor bombshell Feline. Hierdoor belandde Lisa dan weer in een koppel met nieuwkomer Yoram, wat uiteindelijk voor haar eliminatie zorgde. Dat Lisa - vanwege het gebrek aan romantiek met haar kersverse koppelpartner - hierdoor uit Love Island verdween, neemt ze Giuliano niet kwalijk, zegt ze. “Ik heb geen hard feelings tegenover hem”, klinkt het. “Ik vond het wel heel respectloos hoe hij mij behandeld heeft. Er zijn trouwens ook heel veel dingen niet uitgezonden. Hij doet wat hij wil. Life goes on and so do I.”

Zo haalt Lisa even later een van die momenten aan met Giuliano die de uitzending - verrassend genoeg - niet gehaald hebben. “Er was maar één iemand die zo zelfzeker was om extra large condooms mee te brengen en die ook vanaf dag één zei dat hij niet bang was om seks te hebben op televisie. En ik was naïef genoeg om daar in mee te gaan. Nu... seks heb je altijd met twee personen natuurlijk. Het was van beide kanten dus gewild, maar voor mij was het wel een les. Ik mag me niet te snel meer laten meeslepen door mooie woorden. De dag erna heeft hij me volledig laten vallen. Ik heb er wel heel veel uit geleerd, en dat zie ik als iets positiefs.”

Het lijkt er in ieder geval op dat de bedavonturen van Lisa en Giuliano niet bijster opmerkelijk waren, want zender Vijf laat weten dat ze van de nachtelijke escapades van het duo... niets gemerkt hebben. “’Love Island’ onderscheidt zich sowieso al van andere programma’s door niet de focus te leggen op seks, maar wel op de zoektocht naar ware liefde”, klinkt het in een reactie. “Zoals wel vaker gebeurt op ‘Love Island’ wordt er ‘s nachts tussen de Islanders gezoend en geknuffeld en ook bij Lisa en Giuliano leek dit niet anders. De productie heeft bij hen alvast niets speciaals opgemerkt onder de lakens.”

(lees hieronder verder)

Spectaculaire seks of niet: Lisa probeert ondertussen om haar ervaring op een positieve manier te kaderen, al is ze niet meteen fan van Giuliano en Feline als stel. “Als ik mijn eerlijke mening mag geven: het is precies moeder en zoon als je ze naast elkaar ziet. Het kan natuurlijk zijn dat het klikt, maar daar heb ik mijn twijfels bij. Ik ken ze beiden op een iets persoonlijkere manier. Ze doen er beiden alles aan om in het spel te blijven. Dat kan je ook gewoon zien op beeld. Volgens mij is het een beetje een tactisch spelletje.”

Geen romance met Filip

Toen Lisa en Yoram de villa moesten verlaten, werden op datzelfde ogenblik ook Charlotte en Filip eruit geknikkerd. Sindsdien zijn Lisa en Filip sterk naar elkaar toegegroeid. Hierdoor vragen heel wat fans zich af of de twee ondertussen een stel zijn. Dat blijkt (nog) niet het geval, zo laat Lisa weten. “Filip en ik zijn niet samen. We hebben elkaar wel al een paar keer gezien sinds ‘Love Island’ erop zit, maar er is nog geen officiële date geweest. Ik weet ook niet of hier echt iets uit gaat voortvloeien. We zien wel en doen het rustig aan.”

(lees hieronder verder)

Oh ja: Lisa gelooft ten slotte niet dat de slaagkansen van Joan en Mert - toch veruit het populairste stel bij de kijkers - erg groot zijn buiten de villa. Zij heeft meer vertrouwen in Remco en Imen. “Ik denk dat ik op hen ga stemmen om ‘Love Island’ te winnen”, zegt ze. “Al vind ik Eilish en Gianni ook echt een topkoppel. Ik hoop dat een van hen het haalt.”

