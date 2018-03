'Lost in Space' uit 1965 krijgt een remake op Netflix, en die oogt wel érg spectaculair DBJ

07 maart 2018

15u12

Bron: Netflix 0 TV Netflix gaat in de toekomst nóg meer inzetten op sciencefiction en de nieuwste exponent daarvan is 'Lost in Space'. De spectaculaire reeks is vanaf 13 april te zien op Netflix.

De nieuwste scifi-serie van Netflix is gebaseerd op het gelijknamige 'Lost in Space' uit 1965. Net als in de film draait de serie om de familie Robinson, die in het jaar 2046 met hun ruimteschip bij Jupiter zweven. Door een ongeluk komen ze via een wormgat op een vreemde planeet terecht. Tot zover volgt de serie het origineel.

In de trailer is te zien hoe een robot het zoontje van de familie, Will Robinson, beschermt. De robot had in het origineel nog een schattig uiterlijk, maar in deze reeks heeft de nieuwe robot een stuk meer weg van Alien of de Demogorgon uit 'Stranger Things'.

De hoofdrollen zijn voor Toby Stephens (Black Sails, Die Another Day), Molly Parker (House of Cards, Deadwood), Taylor Russell (Falling Skies), Mina Sundwall (Maggie’s Plan, Freeheld), Max Jenkins (Sense8, Betrayal), Parker Posey (Café Society, Mascot, A Mighty Wind) en Ignacio Serricchio (Bones, The Wedding Ringer).

Scifi-film

Netflix besteedt de laatste tijd meer en meer aandacht aan nieuwe scifi-content. Na successen als 'Stranger Things', 'Altered Carbon' en 'Black Mirror' (dat ook een vijfde seizoen krijgt) werkt de streamingdienst ook aan een sciencefictionfilm door Matt Reeves, de regisseur van Planet of the Apes en Cloverfield.