‘Lord Of The Rings’-acteur Sean Bean heeft het gehad met sterfscènes: “Ik sla zo’n rollen af nu” TK

24 september 2019

21u48

Bron: The Sun 2 TV Hij is al 35 jaar aanwezig in Hollywood, maar toch is de kans groot dat de naam Sean Bean (60) niet meteen een belletje doet rinkelen. En daar is een goede reden voor: de acteur haalt meestal de eindmeet niet, maar gaat in bijna elke film dood. Intussen heeft hij het helemaal gehad met zulke rollen. “Ik sla de sterfscènes af nu”, klinkt het.

Van Boromir in ‘The Lord Of The Rings’ tot Ned Stark in ‘Game Of Thrones’: Sean Bean heeft al heel wat indrukwekkende projecten op zijn palmares staan. Toch kan je hem niet écht beroemd noemen, en dat is vooral omdat hij van sterfscènes ongewild zijn specialisatie heeft gemaakt - kijk maar naar de infographic hieronder. De man delft zo vaak het onderspit dat er in 2014 zelfs een ludieke campagne werd gelanceerd op sociale media: ‘Don’t Kill Sean Bean’.

Bean heeft er intussen helemaal genoeg van, vertelde hij aan The Sun. “Intussen heb ik echt al rollen afgeslagen omdat ik doodging in het project. Het werd allemaal nogal voorspelbaar, mensen wisten op den duur dat mijn personage ging sterven gewoon omdat ik hem vertolkte. Ik wist dat ik moest beginnen overleven”, lacht hij ietwat zuur. “Onlangs wilden ze me weer afmaken, maar toen heb ik tegengestribbeld. Uiteindelijk zijn we overeengekomen om mij enkel zwaar te verminken.”

Vooral in het geval van ‘Game Of Thrones’ heeft hij een beetje spijt van zijn korte rol. Ned Stark werd gruwelijk onthoofd net voor het einde van seizoen 1, waarna de reeks een wereldwijd succes werd. Zonder hem. “Ze hadden me verteld dat ik ging sterven, maar dat ik bijna een volledig seizoen zou meegaan. Ik vond het prima, want ik had op dat moment weinig zin om me aan een ellenlange reeks te verbinden. Achteraf bekeken had ik dat toch niet zo erg gevonden.”