'Little House on the Prairie'-actrice Katherine MacGregor op 93-jarige leeftijd overleden

15 november 2018

10u41

De Amerikaanse actrice Katherine MacGregor is overleden op 93-jarige leeftijd. Ze is vooral bekend van haar rol als roddeltante Harriet Oleson in de televisieserie "Little House on the Prairie".

De actrice begon als danseres in New York alvorens ze actrice werd. Ze was ook te zien in gastrollen in televisieseries zoals “Love of Life”, “Mannix”, “Ironside” en “All in the Family”. “Little House on the Prairie” was haar populairste werk in de jaren ‘70 en liep negen seizoenen.