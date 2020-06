‘Little Britain’ van streamingdiensten gehaald om blackface LOV

09 juni 2020

18u42

Bron: ANP 0 TV Grote streamingdiensten in het Verenigd Koninkrijk hebben sketchserie ‘Little Britain’ verwijderd van hun platforms omdat er blackface in voorkomt. Op Netflix, BBC iPlayer en BritBox is de serie, die van 2003 tot 2007 werd uitgezonden op televisie, niet langer te zien. Dat melden Britse media dinsdag.

Het duo Matt Lucas en David Walliams kreeg al langer kritiek op verschillende personages die als discriminerend en racistisch werden ervaren. Zo speelde Walliams een travestiet en schminkte Walliams zich zwart voor de rol van een zwarte vrouw.

Beelden die niet meer passen bij deze tijd, vindt de BBC. “De tijden zijn veranderd sinds ‘Little Britain’ voor het eerst te zien was en daarom is de serie niet meer beschikbaar via BBC iPlayer.” BritBox deelt dezelfde uitleg voor de keuze om de serie te verwijderen. Ook opvolger ‘Come Fly With Me’ is verwijderd van de streamingdiensten. Bij Netflix staan beide reeksen volgens Britse media sinds vorige week niet meer tussen het aanbod, maar de streamingdienst was niet bereikbaar voor commentaar.

Lucas zei in 2017 al spijt te hebben van een paar personages uit de show. “Als ik ‘Little Britain’ kon overdoen, dan zou ik die grappen over travestieten niet meer maken. En ik zou geen zwarte personages meer spelen”, vertelde hij destijds. “Ik zou gewoon geen serie meer maken die mensen pijn doet. We hebben veel gemenere comedy gemaakt dan ik nu zou doen.”