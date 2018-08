'Lili en Marleen' houdt reünie (zonder 'apsjaar' Rik) DBJ

10 augustus 2018

00u00 0 TV Tien seizoenen en 130 afleveringen lang liep 'Lili en Marleen' op VTM. Zo'n 24 jaar nadat de reeks voor het eerst op tv was, besloot de zender om het wel en wee in café De Lichttoren deze zomer opnieuw uit te zenden. Om dat te vieren, kwam de cast onlangs samen voor een etentje.

Dat was helaas zonder 'apsjaar' Frank Aendenboom (Rik), die eind maart overleed. Ook Inge Van Olmen (Lili) kon niet aanwezig zijn. 'Lili en Marleen' speelt zich af in Antwerpen na de Tweede Wereldoorlog en loopt tot het eind van de jaren 60. De reeks is gebaseerd op het gelijknamige toneelstuk van Walter 'Octaaf De Bolle' Van de Velde.