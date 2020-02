‘#LikeMe’-ster Liandra Sadzo maakt opwachting in ‘De Buurtpolitie’: “In zo’n uniform voel je je toch ineens anders” Redactie

Bron: TV Familie 0 TV Vanaf maandag 24 februari kan je op VTM ­kijken naar het nieuwe - het dertiende al - seizoen van ‘De Buurtpolitie’. Mét nieuwkomer Liandra Sadzo als inspecteur Louise Mertens. Deze 20-jarige met Chileense roots was in 2008 Belgisch kampioene hiphop. En ze is bekend van de Ketnet-reeksen ‘D5R’ én het immens populaire ‘#LikeMe’, waarin ze Merel speelt. Met ‘De Buurtpolitie’ neemt Liandra een nieuwe stap in haar acteercarrière, zo vertelt ze in weekblad TV Familie.

“Meespelen in ‘De Buurtpolitie’ is toch wel iets dat op mijn bucketlist stond”, zegt Liandra. “Ik ben zo trots dat ik nu Louise mag spelen, een gedreven jonge agente. Ze is streng maar rechtvaardig en laat niet met zich sollen. Van nature kan ik trouwens zéér slecht tegen onrechtvaardigheid. Louise is wel gereserveerd, een beetje mysterieus zeg maar. Ze lost heel weinig over haar privéleven. Terwijl ik... Ik ben een open boek.”

Heb jij een vriend?

Ja, hoor. We zijn al vijf jaar een koppel. Hij blijft wel liever uit de spotlights. Maar we zijn heel gelukkig samen.

Dan is ’t goed. Zeg, heb jij vroeger gefantaseerd over een job als politieagente?

Ja, echt waar! Ik ben ook zot van politiereeksen zoals ‘CSI’ en dergelijke. Ook van alles van Marvel trouwens. Ik heb nu weinig tijd om tv te kijken. Maar ’t is zo cool om als agente op de set te staan. Met zo’n uniform voel je je toch ineens anders, hoor. En grappig: als ik nu een agent tegenkom op straat, voel ik een band. (lachje)

Bij jongeren ben je bekend van ‘#LikeMe’ en ‘D5R’. Met ‘De Buurtpolitie’ werk je nu voor een ruimer publiek. Leuk?

Zéker. Maar ’t is fijn dat ook veel kinderen naar ‘De Buurtpolitie’ kijken. Kinderen zijn zo’n zalig publiek. En hopelijk val ik nu ook in de smaak bij volwassenen. Ik vind het trouwens wel fijn om herkend te worden, al heb ik daar moeten leren mee omgaan. Want allez ja, je wordt ineens in de gaten gehouden, hé. Maar ik klaag daar niet over, helemáál niet.

Met meer dan 86.000 volgers op Instagram ben je bovendien een populaire influencer.

Klopt. En als je op tv komt, krijg je snel veel volgers bij. Ik postte sowieso al vaak over beauty en mode. Ondertussen werk ik samen met verschillende merken. Heel leuk om te doen. En het levert ook fijne extraatjes op. Ik maak ook filmpjes voor YouTube, en daar heb ik al 14.000 volgers. Mensen willen nu graag weten hoe ik me schmink en wat voor kleren ik graag draag.

Een mens zou er overdreven ijdel van kunnen worden, niet?

Oh, dat is niet het geval, hoor. Ik ben best blij met hoe ik eruitzie, maar ik ben ook kritisch voor mezelf. Of ik iets zou willen veranderen aan mezelf? Hm... dat weet ik eigenlijk niet. Misschien toch wat minder kritisch zijn voor mezelf. (lachje)

Je hebt al wat modellenwerk gedaan.

Dat modellenwerk komt puur door mijn rol als influencer. Omdat ik zo modemerken promoot, zie je.

Je werkt ook samen met een lingeriemerk, kunnen we op Instagram zien.

Ja, klopt. Ik heb er geen moeite mee om in lingerie te poseren. Zolang het deftig blijft.

Jij studeert Interieur & Design. Lukt dat nog wel met je acteerwerk?

Ik ben in m’n laatste jaar geraakt zonder ook maar één herexamen. Maar ik moet echt goed plannen! Soms zit ik te studeren tussen de verschillende tv-scenes door. Met dat diploma ga ik waarschijnlijk niet meteen iets doen, maar ’t is goed om het achter de hand te hebben. Ik zet nu alles in op mijn acteer- en modellencarrière. Ik woon nog bij m’n ouders, waardoor ik me makkelijk kan focussen op m’n studies én m’n werk.

Jij ben van Chileense afkomst, hé?

Ja, ja. Alle familie van mama’s kant woont ginder. Als klein kind heb ik zelf nog in Chili gewoond, en sinds we in België wonen ben ik enkele keren teruggegaan. Ik woon keigraag hier, absoluut. Maar ’t is m’n droom om later ook iets in Chili te hebben. Dan kan ik tijdens de Belgische winter op vakantie naar Chili want daar is het dan zomer.